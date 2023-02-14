Российские нефтяные компании в 2022 году пробурили рекордное за 10 лет количество скважин

Российские нефтяные компании в прошлом году поставили десятилетний рекорд по количеству пробуренных километров скважин. При этом зарубежные страны ввели потолок на российскую нефть, а сама Россия решила добровольно сократить добычу в марте на 500 тыс. баррелей в сутки.
По итогам 2022 года российские нефтяные компании пробурили скважин на совокупную глубину более 28 тыс. км. Об этом сообщает Bloomberg.
Агентство уточнило, что этот показатель стал рекордным для нефтяных компаний из России за последние 10 лет. Увеличилось и общее количество открытых скважин – их насчитывается 7,8 тыс. По сравнению с 2021 годом на 120% число скважин выросло у «Татнефти», у «Газпром нефти» их стало на 13,9% больше, у «Лукойла» – на 7,8%.
Зампред правительства РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Страны Евросоюза и США ранее ввели потолок цен на российскую нефть.
Bloomberg рассказывал про реализуемую в Сингапуре схему, по которой российскую нефть смешивают с другими сортами и продают в обход санкций.
Фото на обложке: Bragapictures /
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