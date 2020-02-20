В России появилась возможность оплатить топливо с помощью QR-кода без кассы и терминала

С февраля этого года россияне могут оплачивать топливо на АЗС с помощью QR-кодов через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом Rusbase рассказали разработчики сервиса — Benzuber, НСПК и «СКБ-банк».

QR-код расположен на заправочном пистолете АЗС. При себе пользователю нужно иметь только смартфон с установленным на нем мобильным банком участника СБП.

Фото: Benzuber

По прогнозам разработчиков, такой способ оплаты топлива позволит владельцу АЗС снизить расходы минимум на 1 млн рублей в год за счет сокращения издержек на транзакциях.

Пилотный проект реализуется на сети автозаправок Varta в Свердловской области. Разработчики сервиса ожидают, что к июню 2020 года к системе оплаты топлива на заправочном пистолете будет подключено более 2 тысяч АЗС по всей России, а к концу 2020 года — 4 тысячи.