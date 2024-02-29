«Одноклассники» автоматизировали маркировку рекламных постов для блогеров и СМИ в соцсети

«Одноклассники» интегрировали мини-приложение VK ОРД в соцсеть — это позволит блогерам и СМИ бесшовно добавлять токен и пометку к публикациям для соблюдения требований закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении ОК.
Авторы смогут быстро маркировать все виды контента (текстовые посты, видеоматериалы, моменты и пр.) при публикации нативной рекламы в соцсети.
Для добавления токена автору нужно при создании поста в ОК выбрать «Реклама от автора». После этого откроется мини-приложение для маркировки рекламы, где можно добавить имеющийся токен или создать его, перейдя в кабинет ОРД VK.
Интерфейс оператора также позволяет заполнить данные обо всех участниках цепочки, договоре и других параметрах рекламной кампании.
Отмечается, что внутренний инструмент позволяет сделать маркировку нативной, авторам не придется дополнительно прописывать информацию в посте или в видео. Пользователю будет видна плашка «Реклама от автора», при этом информацию о рекламодателе можно узнать при открытии бокового меню поста.
В тестовом режиме функционал запустили в ноябре 2023 года. Соцсеть планирует расширить его возможности, чтобы авторы могли заполнять всю информацию о рекламной кампании не покидая приложение, а также формировать токен при создании публикации.
Фото: ОК
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