«Одноклассники» автоматизировали маркировку рекламных постов для блогеров и СМИ в соцсети

«Одноклассники» интегрировали мини-приложение VK ОРД в соцсеть — это позволит блогерам и СМИ бесшовно добавлять токен и пометку к публикациям для соблюдения требований закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении ОК.

Авторы смогут быстро маркировать все виды контента (текстовые посты, видеоматериалы, моменты и пр.) при публикации нативной рекламы в соцсети.

Для добавления токена автору нужно при создании поста в ОК выбрать «Реклама от автора». После этого откроется мини-приложение для маркировки рекламы, где можно добавить имеющийся токен или создать его, перейдя в кабинет ОРД VK.

Интерфейс оператора также позволяет заполнить данные обо всех участниках цепочки, договоре и других параметрах рекламной кампании.

Отмечается, что внутренний инструмент позволяет сделать маркировку нативной, авторам не придется дополнительно прописывать информацию в посте или в видео. Пользователю будет видна плашка «Реклама от автора», при этом информацию о рекламодателе можно узнать при открытии бокового меню поста.

В тестовом режиме функционал запустили в ноябре 2023 года. Соцсеть планирует расширить его возможности, чтобы авторы могли заполнять всю информацию о рекламной кампании не покидая приложение, а также формировать токен при создании публикации.

Фото: ОК