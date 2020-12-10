«Одноклассники» запустили контекстный таргетинг для малого бизнеса

Социальная сеть «Одноклассники» запустила контекстный таргетинг по поисковым фразам для малого бизнеса. Его основное отличие от настройки интересов аудитории — возможность задавать параметры для подбора потенциальных клиентов. Об этом Rusbase сообщили в прессс-службе соцсети.

Отмечается, что с помощью новой функции малый бизнес сможет повысить эффективность рекламных кампаний.

Таргетинг по поисковым фразам работает на базе технологий рекламной платформы myTarget. Функция отличается от традиционной контекстной рекламы тем, что учитывает не только ключевые запросы, но и недавнюю историю взаимодействия пользователей с проектами Mail.ru Group. Например, она отслеживает активность пользователей в сервисе объявлений «Юла» и соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Возможность применения контекстного таргетинга появилась у пользователей «Кабинета бизнеса» соцсети. Функция доступна в разделе «Поисковые фразы».

При настройке таргетинга рекламодатели смогут сразу увидеть примерный прогноз охвата аудитории и, при необходимости, скорректировать поисковые фразы, расширяя и сужая аудиторию. Также инструмент подскажет фразы-синонимы.

Кроме того, рекламодатели могут указать количество дней, за которое пользователи интересовались похожими товарами и услугами — от 1 дня до 1 месяца.

«Это позволяет работать с тем, что в разных категориях бизнеса может отличаться срок принятия решения о покупке», — отмечают в соцсети.

В данный момент запуск контекстного таргетинга доступен только в десктопной версии соцсети. Но рекламные кампании будут транслироваться и на мобильных платформах Android и iOS, и на веб-платформах.

За последний год «Одноклассники» запустили рекламный кабинет внутри соцсети и дали возможность размещать рекламу группам и личным бизнес-профилям. Летом 2020 года соцсеть запустила «Кабинет бизнеса» как единую точку входа для управления контентом, продвижения и привлечения клиентов МСБ.

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