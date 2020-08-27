«Одноклассники» запустили интерактивную рекламу в мобильной ленте новостей
Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый формат интерактивной рекламы в формате HTML5, с которым можно взаимодействовать прямо в ленте новостей. Об этом говорится в сообщении компании.
Реклама размещается в ленте пользователя и выглядит как пост с кнопкой, при клике на которую запускается мини-игра.
Скриншот: «Одноклассники»
Такой формат обеспечивает двустороннее взаимодействие с аудиторией, а визуальные образы из мини-игры повышают узнаваемость бренда, считают в соцсети. По завершении интерактива пользователь может получить промокод от бренда, начать общение с чат-ботом, перейти в группу в «ОК» или на внешний сайт рекламодателя.
«По результатам тестовых кампаний интерактивный рекламный формат в среднем приносит в три раза больше конверсий, чем стандартные промопосты и позволяет эффективнее рассказать о продукте и сподвигнуть пользователя к целевому действию», — говорится в сообщении.
Одним из первых новый формат протестировал бренд ювелирных украшений Sokolov.
Интерактивная реклама работает в мобильном приложении ОК на платформе Android. Разработка уникальных проектов в новом формате доступна по запросу.
Фото: Unsplash
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