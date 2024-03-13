«Одноклассники» раскрыли данные по числу платных подписчиков в соцсети

Количество пользователей, пользующихся платными подписками в «Одноклассниках» более одного месяца, в 2023 году увеличилось на 62% по сравнению с 2022 годом, при этом общий объем платящей аудитории в 2023 году составил почти 8 млн человек, сохранившись на уровне 2022 года. Об этом говорится в сообщении соцсети.

По собственным данным ОК, в 2024 году спрос на платные сервисы среди аудитории продолжает показывать рост — в январе–феврале подписки покупали в 1,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Подписчиками соцсеть считает «наиболее лояльную аудиторию ОК, которая подключает функцию автопродления сервисов и пользуется ими в течение длительного периода времени». У половины (51%) подписчиков средний срок пользования сервисами превышает шесть месяцев.

Основная аудитория, которая покупает подписки в ОК, это пользователи в возрасте 35-54 лет. При этом наибольшую динамику роста числа подписок за последний год продемонстрировала аудитория в возрасте 25-34 года. Наибольшее число обладателей платных подписок — жители Москвы и Московской области. В топ-5 регионов также вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.

Всего в «Одноклассниках» есть три подписки — «Невидимка», «Все включено» и «Музыка без ограничений». Пользователи «Все включено» могут дарить неограниченное количество подарков бесплатно. «Невидимка» позволяет полностью скрыть свою активность от других пользователей. «Музыка без ограничений» дает возможность слушать музыку в том числе при заблокированном экране телефона, отключает аудиорекламу и позволяет скачивать треки.

Фото на обложке: «Одноклассники»