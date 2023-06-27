«Одноклассники» начнут показывать процент активной аудитории авторов и групп

«Одноклассники» начнут показывать администраторам и модераторам групп с аудиторией более 1 тыс. участников активную долю подписчиков за последний месяц, говорится в сообщении ОК. Для этого вводится новый параметр «Активные участники».

Соцсеть будет вести посчет тех, кто видел публикации группы в своей ленте за последние 30 дней, показатель будет обновляться каждый день.

Инструмент позволит авторам, администраторам групп, SMM-специалистам выявлять закономерности при размещении постов и корректировать в соответствии с ними свои планы по публикациям. Также это позволит бизнесу понять, какое число людей потенциально увидят публикации с его интеграцией, и оценить эффективность рекламы у авторов.

Показатель активной аудитории сейчас используется как ключевой критерий для участия в программе монетизации контента авторов в ленте ОК. Чтобы попасть в программу, у автора должно быть минимум 50% активных подписчиков за последний месяц.

График активных участников группы можно будет найти в разделе «Статистика» во вкладке «Обзор», ознакомиться с ним можно на любом устройстве.

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