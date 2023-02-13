Роскомнадзор запустил систему поиска противоправного контента «Окулус»

Роскомнадзор запустил систему автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». К 2025 году ее научат более детально анализировать действия людей в сети.

Систему начали тестировать в декабре 2022 года, а спустя месяц началась ее интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Представитель Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) деталей первых результатов не привел, сообщили «Ведомости».

В августе 2022 года на проект выделили практически 60 млн рублей. Разработкой занялась ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». «Окулус» на основе нейросетей анализирует фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации.

Система должа была быть готова к 12 декабря 2022 года. Источники «Коммерсант» тогда говорили, что запустить такую систему за указанную сумму и в такие сроки в принципе невозможно.

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