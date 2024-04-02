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Названа стоимость самой старой квартиры Москвы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Самая возрастная квартира в ЦАО Москвы и в столице в целом, выставленная на продажу, находится в Басманном районе. Стоимость объекта оценивается в 143 млн рублей, сообщается в материалах «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Названа стоимость самой старой квартиры Москвы

Объект имеет площадь 260 кв. м. и располагается в доме, который был возведен в 1810 году.

В целом по всей Москве сейчас продается 267 лотов в домах, построенных до 1900 года. Больше всего таких квартир располагается в Пресненском и Басманном районах.

В сентябре «Циан» назвал стоимость самой дорогой квартиры в Москве — 3,95 млрд рублей. Она находится в ЖК «Золотой» на Софийской набережной — ее окна выходят на Кремль.

Фото на обложке: Unsplash

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