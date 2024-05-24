Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Татьяна Бакальчук передаст управление Wildberries бывшему топ-менеджеру «Магнита»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший топ-менеджер «Магнита» и X5 Group Ольга Наумова в июне займет должность одного из исполнительных директоров в составе правления Wildberries. Гендиректором маркетплейса останется его основательница Татьяна Бакальчук. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Татьяна Бакальчук передаст управление Wildberries бывшему топ-менеджеру «Магнита»

Ольга Наумова займется улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), улучшением клиентского опыта.

Чем известна Ольга Наумова:

  • В 2013 году Ольга Наумова возглавила торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group). При ней компания смогла обогнать своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке. 
  • В июне 2018 года Наумова возглавила сам «Магнит», но проработала там лишь год и покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.
  • В 2022 году стала гендиректором Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Она покинет пост главы РРПК «в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта».

Wildberries основан в 2004 году супругами Татьяной и Владиславом Бакальчук. В 2023 году выручка маркетплейса увеличилась на 70% до 539 млрд рублей, чистая прибыль — на 87% до 19 млрд рублей.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Wildberries начал тестировать промышленных роботов на складах
  2. 2 Что такое фулфилмент и для чего он нужен?
  3. 3 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
  4. 4 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
  5. 5 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
VK и «Таврида. АРТ»
Представили проекты для поддержки творческих индустрий
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ