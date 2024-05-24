Татьяна Бакальчук передаст управление Wildberries бывшему топ-менеджеру «Магнита»

Бывший топ-менеджер «Магнита» и X5 Group Ольга Наумова в июне займет должность одного из исполнительных директоров в составе правления Wildberries. Гендиректором маркетплейса останется его основательница Татьяна Бакальчук. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Ольга Наумова займется улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), улучшением клиентского опыта.
Чем известна Ольга Наумова:
- В 2013 году Ольга Наумова возглавила торговую сеть «Пятерочка» (входит в X5 Group). При ней компания смогла обогнать своего главного конкурента — «Магнит» и по числу магазинов, и по выручке.
- В июне 2018 года Наумова возглавила сам «Магнит», но проработала там лишь год и покинула компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития.
- В 2022 году стала гендиректором Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Она покинет пост главы РРПК «в связи с реализацией поставленных задач и истечением контракта».
Wildberries основан в 2004 году супругами Татьяной и Владиславом Бакальчук. В 2023 году выручка маркетплейса увеличилась на 70% до 539 млрд рублей, чистая прибыль — на 87% до 19 млрд рублей.
Фото на обложке: AntonSAN /
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