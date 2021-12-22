Российский проект для энергетической отрасли Onder привлек $350 тыс. от топ-менеджера «Мосэлектро»

Стартап Onder, разрабатывающий цифровые решения для энергетической отрасли, привлек $350 тыс. от топ-менеджера «Мосэлектро» Дениса Суровцева. Об этом RB.ru сообщили в венчурном фонде Pulsar VC — Onder является победителем его акселератора.
Общая сумма инвестиций в компанию по итогам 2021 года превысила $500 тыс. Еще $215 тыс. проект получил от Фонда содействия развитию малых форм предприятий.
Согласно данным ЕГРЮЛ, доля Дениса Суровцева в ООО «Ондер Лаб» составляет 25%. Исходя из суммы инвестиций, весь проект может оцениваться в $1,4 млн.
Около 35% в ООО принадлежит Рустаму Габитову, по 14% у Рустема Хуснутдинова (гендиректор) и Марата Муфлиханова, 7% у Дианы Исламовой, 5% — у Pulsar VC. Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 15% по сравнению с 2019 годом — до 31,4 млн рублей, чистая прибыль составила 250 тыс. рублей.
Onder направит привлеченные средства на развитие продуктов, расширение команды и выход на новые рынки. В 2022 году состоится реализация второго этапа проекта по smart-гридам (умные сети электроснабжения — прим. ред.) в Сингапуре. Также компания планирует освоение рынка Ближнего Востока.
В 2021 году компания представила решение для рынка ценозависимого снижения потребления (Demand response). Этот сервис был внедрен в АО «Атомэнергопромсбыт» и планируется к внедрению в АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Татэнергосбыт».
Команда также разработала прототип национальной системы учета выдачи и обращения зеленых сертификатов для НП «Совет рынка».
В прошлом году Onder стал победителем программы акселерации Pulsar VC со своим якорным продуктом — платформой для расчетов между участниками энергетического рынка на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов. Это же решение, как сообщается, позже привлекло средства от институционального инвестора.
ГК «Мосэлектро» образована при объединении московского завода щитового и распределительного оборудования «Мосэлектрощит», производственного предприятия Russian Busbar Center и инженерного центра «Энергия». ГК работает с энергетическими объектами и промышленными компаниями по всей территории РФ.
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Фото на обложке: Unsplash
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