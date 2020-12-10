Российский проект ONDER победил в совместной акселерационной программе ИВФ РТ и Pulsar VС

Стартап ONDER, созданный в 2017 году, разработал платформу для расчетов между участниками энергетического рынка на базе технологии распределенных реестров и смарт-контрактов. Создателям уже тогда было очевидно, что эта технология позволит перейти на новый уровень цифровизации в энергетике. Сегодня это подтверждают как российский, так и зарубежный рынок.

«Для команды ONDER это был первый опыт участия в акселераторе. Он превзошел наши ожидания. Во-первых, акселератор позволил получить обратную связь от опытных экспертов и предпринимателей, что помогло переосмыслить идентичность компании, взглянуть на себя глазами инвестора и правильно позиционировать бизнес. Во-вторых, программа Pulsar VC и ИВФ РТ — это отличная точка входа в инвестиционное сообщество не только в России, но и за рубежом», — рассказывает директор по развитию ONDER Диана Исламова.

Внедрение технологии смарт-контрактов положено в основу цифровых концепций крупнейших игроков энергетического рынка в РФ.

В 2019-2020 гг. компания подписала несколько контрактов на внедрение элементов своих решений (в ОАО «Сетевая компания», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», АО «Атомэнергопромсбыт», НП «Совет рынка», ИЦ «Энерджинет», АО «РТ Софт» и др.).

В 2020 году, после акселерации Pulsar VC, получила фондовую поддержку в размере 15,5 млн руб. и, что важно, создала совместное предприятие с группой компаний «Мосэлектро» для инвестиций в развитие продуктов.

Оставаться на передовой команде ONDER позволяют международные проекты и партнерства:

В 2019 г. решения ONDER опробованы на smart-grid-проектах в Сингапуре.

В 2020 г. заключено партнерское соглашение для реализации проектов в Люксембурге. Решение по управлению гибкостью энергосистемы признано лучшим на крупнейшем международном хакатоне Odyssey, и в следующем году ONDER совместно с командой программистов StartBlock готовится к внедрению «пилотного» проекта на площадке шведской компании Vattenfall.

Еще 10 проектов прошли программу Pulsar VC в 2020 году:

Helmetex — продукт с уникальной формулой, устраняющей источник запаха на молекулярном уровне; VESA Truckload Systems — система контроля нагрузки на ось для техники; GetTransport.com — логистический онлайн-сервис; GeoJets — компания, предоставляющая офлайн-бизнесам по управлению трафиком клиентов из геолокационных сервисов; HUNFI — платформа для охотников и рыболовов; Kwiwit — агрегатор по бронированию мест для отдыха в детских лагерях; Epit 5.1 — стартап, представивший новое поколение пятикоординатных FDM-принтеров, на 50% повышающих эффективность решения производственных задач; United Charging Operator — агрегатор зарядных станций для автомобилей. A100 — система контроля безопасности склада; Jonto — мобильный банк для групповых финансов.

Восемь из них также получат инвестиции до 3 млн рублей каждый.

«Ключевой момент в работе ИВФ РТ — активное участие в мероприятиях по поддержке перспективных компаний. Особое внимание мы уделяем проектам, сфокусированным на освоении глобальных рынков, каким и стал ONDER. В этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отложить проведение Российского венчурного форума, в ходе которого мы ежегодно отбираем проекты на финансирование и участников совместного акселератора с Pulsar VC, но это не помешало организовать экспертные заслушивания, отобрать проекты и меньше чем за полгода обеспечить командам выход на бизнес-результат», — подчеркнул глава ИВФ РТ Айнур Айдельдинов.

10 декабря Инвестиционно-венчурный фонд РТ объявит 10 новых победителей программы «Старт-1», а 1 января 2021 г. откроет новый набор на финансирование по программе «Старт-2» и начнет прием заявок в акселератор.