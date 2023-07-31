Около трети россиян увлекаются инвестициями — опрос

Треть (31%) российских граждан от 18 до 65 лет заявили, что они активные инвесторы, следует из опроса «Выбери.ру». Из них 21% предпочитает покупать акции компаний в мобильных приложениях банков.

Из тех, кто считает себя активным инвестором, 6% пользуются услугами брокера, еще 2% выбирают краудфандинг. Также 2% рассказали, что имеют статус квалифицированного инвестора. Еще 34% пока только интересуются сферой и планируют первые вложения. Примерно столько же (35%) говорят, что никогда не станут заниматься инвестированием.

По словам исполнительного директора «Выбери.ру» Ярослава Баджурака, в последнее время граждане проявляют все больше интереса к теме в связи с развитием различных инструментов. Популярностью пользуются «быстрые инвестиции» в один клик — покупка акций в банковских приложениях. Как поясняет Баджурак, граждане не относятся серьезно к таким вложениям и не вкладывают крупные суммы.

В опросе маркетплейса участвовали 3 тыс. граждан от 18 до 65 лет.

Как ранее показало исследование НАФИ, большинство россиян считают надежными инвестициями вложения в недвижимость и золото.

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