Около трети россиян увлекаются инвестициями — опрос

Треть (31%) российских граждан от 18 до 65 лет заявили, что они активные инвесторы, следует из опроса «Выбери.ру». Из них 21% предпочитает покупать акции компаний в мобильных приложениях банков.
Из тех, кто считает себя активным инвестором, 6% пользуются услугами брокера, еще 2% выбирают краудфандинг. Также 2% рассказали, что имеют статус квалифицированного инвестора. Еще 34% пока только интересуются сферой и планируют первые вложения. Примерно столько же (35%) говорят, что никогда не станут заниматься инвестированием.
По словам исполнительного директора «Выбери.ру» Ярослава Баджурака, в последнее время граждане проявляют все больше интереса к теме в связи с развитием различных инструментов. Популярностью пользуются «быстрые инвестиции» в один клик — покупка акций в банковских приложениях. Как поясняет Баджурак, граждане не относятся серьезно к таким вложениям и не вкладывают крупные суммы.
В опросе маркетплейса участвовали 3 тыс. граждан от 18 до 65 лет.
Как ранее показало исследование НАФИ, большинство россиян считают надежными инвестициями вложения в недвижимость и золото.
Фото на обложке: Ground Picture /
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