Украинский онлайн-сервис нотариальных услуг OneNotary привлек $1,75 млн

Фонды TMT Investments, Adventures Lab VC, GoodPaper Venture, Digital Future VC и U.Ventures инвестировали $1,75 млн в онлайн-сервис нотариальных услуг OneNotary с украинскими корнями. О сделке RB.RU сообщил представитель TMT Investments.

Платформа OneNotary была основана в 2020 году в период обострения эпидемиологической ситуации. Стартап работает на рынка США. До COVID всего несколько штатов разрешали онлайн-нотариальное удостоверение. В настоящее время это возможно в 39 штатах. В системе OneNotary работают более 10 тыс. нотариусов со всех штатов.

«Миссия нашей компании — помочь предприятиям ускорить закрытие сделок, предлагая интеграцию онлайн-нотариального заверения документов в их рабочие инструменты. На данный момент никто в отрасли не может предоставить такое простое бесшовное решение, которое разработали мы», — сообщил СЕО OneNotary Иван Зиньков.

Компания планирует направить деньги на дальнейшее развитие продукта, систему обнаружения угроз мошенничества, ускорение процесса подготовки документов с применением искусственного интеллекта (AI).

Кроме того, проект рассчитывает реализовать маркетинговую стратегию, задача которой расширить потенциал рынка.

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