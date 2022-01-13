Украинский онлайн-сервис нотариальных услуг OneNotary привлек $1,75 млн

Фонды TMT Investments, Adventures Lab VC, GoodPaper Venture, Digital Future VC и U.Ventures инвестировали $1,75 млн в онлайн-сервис нотариальных услуг OneNotary с украинскими корнями. О сделке RB.RU сообщил представитель TMT Investments.
Платформа OneNotary была основана в 2020 году в период обострения эпидемиологической ситуации. Стартап работает на рынка США. До COVID всего несколько штатов разрешали онлайн-нотариальное удостоверение. В настоящее время это возможно в 39 штатах. В системе OneNotary работают более 10 тыс. нотариусов со всех штатов.
«Миссия нашей компании — помочь предприятиям ускорить закрытие сделок, предлагая интеграцию онлайн-нотариального заверения документов в их рабочие инструменты. На данный момент никто в отрасли не может предоставить такое простое бесшовное решение, которое разработали мы», — сообщил СЕО OneNotary Иван Зиньков.
Компания планирует направить деньги на дальнейшее развитие продукта, систему обнаружения угроз мошенничества, ускорение процесса подготовки документов с применением искусственного интеллекта (AI).
Кроме того, проект рассчитывает реализовать маркетинговую стратегию, задача которой расширить потенциал рынка.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почему инвестор не отвечает на ваше письмо? Рассказывает Артем Инютин (TMT Investments)
- 2 Как запустить венчурный фонд
- 3 Как попасть на переговоры к венчурному фонду TMT Investments
- 4 «Деньги — показатель того, что вы делаете все правильно». Как в 19 лет открыть legaltech-стартап, а в 20 — заработать миллион
- 5 Юристы по подписке. Как устроен LegalTech-сервис Raketa.one
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022