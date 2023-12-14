OneTwoTrip запустил тревел-гид на основе ChatGPT

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip запустил чат-бот на базе ChatGPT. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.
С помощью бота можно выбрать подходящее направление для отдыха в соответствии со своими запросами и спланировать досуг в поездке.
Технология будет доступна в мобильном приложении OneTwoTrip версии 9.40 (ориентировочные сроки выхода — 21 декабря) и выше авторизованным пользователям на платформах iOS и Android.
«Гид GPT» может ответить на любые вопросы, связанные с путешествиями. Например, куда поехать на новогодние праздники, какие курорты Турции или Индии лучше подходят для отдыха с детьми, какие документы потребуются для туристической поездки на Шри-Ланку. Также можно попросить составить список мест в конкретном городе.
«У многих есть такой друг, который знает будто бы все про путешествия: и куда поехать расскажет, и чем там заняться, и отель посоветует, и в местной кухне разбирается. Именно с такой идеей мы запустили "Гид GPT"», — сообщил CPO сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Хандоженко.
Каждый пользователь может задать максимум 30 вопросов в сутки. История общения с гидом сохраняется в приложении: ответам можно ставить реакции и пересылать их в мессенджеры.
Фото на обложке: Unsplash
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