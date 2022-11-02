OneTwoTrip предупредил об увеличенном времени ожидания возврата денег за авиабилеты

С марта 2022 года пользователи жалуются на длительное ожидание возврата денег после отмены рейсов авиакомпаниями или самостоятельного возврата билетов.

Онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip предупредил клиентов об увеличенном времени обработки запросов на возврат авиабилетов, купленных через его сайт.

«Время обработки запросов на возвраты авиабилетов сейчас действительно увеличено и может достигать нескольких месяцев. Мы как агент действуем в рамках регламентов авиакомпаний: каждый запрос на возврат от клиента сервиса направляется на согласование в авиакомпанию, и только после ее авторизации может быть проведен», — сообщила в ответ на запрос RB.RU руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Несколько сотен жалоб корреспондент RB.RU обнаружил в комментариях «Приемной» на vc.ru после того, как тоже столкнулся с задержкой возврата средств (стандартные сроки зачисления возврата средств на карту составляют 30 дней).

Часть пользователей ждет возврат более четырех месяцев.

В OneTwoTrip отмечают, что сложная геополитическая ситуация стала причиной долгой обработки запросов со стороны авиакомпаний. «Мы не можем ничего сделать с билетом пассажира без согласования», — объясняют в компании.

Между тем, часть пользователей сообщают о том, что со стороны авиаперевозчиков задержек нет.

Техподдержка OneTwoTrip в комментариях к посту с обсуждениями также отмечает, что операторы получают «тысячи» обращений. При этом увеличивать число сотрудников, которые бы занимались возвратом средств клиентов, OneTwoTrip не собирается.

«Что касается работы с обращениями на стороне OneTwoTrip, то производить действия с билетами в системах бронирования авиакомпаний могут только сертифицированные эксперты, которые проходят обучение длительностью несколько месяцев ― робот или временно нанятый специалист службы поддержки сделать этого не сможет», — объяснила руководитель пресс-службы Шелехова.

Чтобы ускорить время обработки заявки, OneTwoTrip рекомендует клиентам оставлять запрос на возврат или обмен, используя только один канал коммуникации, например, электронную почту.

«Дублируя письма в мессенджеры и медийное поле, один и тот же клиент тем самым генерирует несколько обращений по одному и тому же вопросу, создавая длинную цепочку, и увеличивает время получения ответа на свой вопрос», — пояснили в пресс-службе.

Сервис уверяет, что «делает все возможное», чтобы удовлетворить запросы клиентов.

Фото на обложке: Unsplash