OneTwoTrip предупредил об увеличенном времени ожидания возврата денег за авиабилеты

Онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip предупредил клиентов об увеличенном времени обработки запросов на возврат авиабилетов, купленных через его сайт.
С марта 2022 года пользователи жалуются на длительное ожидание возврата денег после отмены рейсов авиакомпаниями или самостоятельного возврата билетов.
«Время обработки запросов на возвраты авиабилетов сейчас действительно увеличено и может достигать нескольких месяцев. Мы как агент действуем в рамках регламентов авиакомпаний: каждый запрос на возврат от клиента сервиса направляется на согласование в авиакомпанию, и только после ее авторизации может быть проведен», — сообщила в ответ на запрос RB.RU руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.
Несколько сотен жалоб корреспондент RB.RU обнаружил в комментариях «Приемной» на vc.ru после того, как тоже столкнулся с задержкой возврата средств (стандартные сроки зачисления возврата средств на карту составляют 30 дней).
Часть пользователей ждет возврат более четырех месяцев.
В OneTwoTrip отмечают, что сложная геополитическая ситуация стала причиной долгой обработки запросов со стороны авиакомпаний. «Мы не можем ничего сделать с билетом пассажира без согласования», — объясняют в компании.
Между тем, часть пользователей сообщают о том, что со стороны авиаперевозчиков задержек нет.
Техподдержка OneTwoTrip в комментариях к посту с обсуждениями также отмечает, что операторы получают «тысячи» обращений. При этом увеличивать число сотрудников, которые бы занимались возвратом средств клиентов, OneTwoTrip не собирается.
«Что касается работы с обращениями на стороне OneTwoTrip, то производить действия с билетами в системах бронирования авиакомпаний могут только сертифицированные эксперты, которые проходят обучение длительностью несколько месяцев ― робот или временно нанятый специалист службы поддержки сделать этого не сможет», — объяснила руководитель пресс-службы Шелехова.
Чтобы ускорить время обработки заявки, OneTwoTrip рекомендует клиентам оставлять запрос на возврат или обмен, используя только один канал коммуникации, например, электронную почту.
«Дублируя письма в мессенджеры и медийное поле, один и тот же клиент тем самым генерирует несколько обращений по одному и тому же вопросу, создавая длинную цепочку, и увеличивает время получения ответа на свой вопрос», — пояснили в пресс-службе.
Сервис уверяет, что «делает все возможное», чтобы удовлетворить запросы клиентов.
Фото на обложке: Unsplash
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