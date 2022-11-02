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OneTwoTrip предупредил об увеличенном времени ожидания возврата денег за авиабилеты

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip предупредил клиентов об увеличенном времени обработки запросов на возврат авиабилетов, купленных через его сайт.

С марта 2022 года пользователи жалуются на длительное ожидание возврата денег после отмены рейсов авиакомпаниями или самостоятельного возврата билетов.

OneTwoTrip предупредил об увеличенном времени ожидания возврата денег за авиабилеты

«Время обработки запросов на возвраты авиабилетов сейчас действительно увеличено и может достигать нескольких месяцев. Мы как агент действуем в рамках регламентов авиакомпаний: каждый запрос на возврат от клиента сервиса направляется на согласование в авиакомпанию, и только после ее авторизации может быть проведен», — сообщила в ответ на запрос RB.RU руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Несколько сотен жалоб корреспондент RB.RU обнаружил в комментариях «Приемной» на vc.ru после того, как тоже столкнулся с задержкой возврата средств (стандартные сроки зачисления возврата средств на карту составляют 30 дней).

Часть пользователей ждет возврат более четырех месяцев.

В OneTwoTrip отмечают, что сложная геополитическая ситуация стала причиной долгой обработки запросов со стороны авиакомпаний. «Мы не можем ничего сделать с билетом пассажира без согласования», — объясняют в компании.

Между тем, часть пользователей сообщают о том, что со стороны авиаперевозчиков задержек нет.

Техподдержка OneTwoTrip в комментариях к посту с обсуждениями также отмечает, что операторы получают «тысячи» обращений. При этом увеличивать число сотрудников, которые бы занимались возвратом средств клиентов, OneTwoTrip не собирается.

«Что касается работы с обращениями на стороне OneTwoTrip, то производить действия с билетами в системах бронирования авиакомпаний могут только сертифицированные эксперты, которые проходят обучение длительностью несколько месяцев ― робот или временно нанятый специалист службы поддержки сделать этого не сможет», — объяснила руководитель пресс-службы Шелехова.

Чтобы ускорить время обработки заявки, OneTwoTrip рекомендует клиентам оставлять запрос на возврат или обмен, используя только один канал коммуникации, например, электронную почту.

«Дублируя письма в мессенджеры и медийное поле, один и тот же клиент тем самым генерирует несколько обращений по одному и тому же вопросу, создавая длинную цепочку, и увеличивает время получения ответа на свой вопрос», — пояснили в пресс-службе.

Сервис уверяет, что «делает все возможное», чтобы удовлетворить запросы клиентов.

Фото на обложке: Unsplash

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