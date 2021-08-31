Новым президентом «Связного» назначен Максим Онищенко, который прежде возглавлял сеть «Табрис»

Должность президента «Связного» займет Максим Онищенко, сообщила пресс-служба компании. Онищенко обладает 15-летним стажем работы в крупнейших международных и российских компаниях на руководящих позициях. Последним местом работы Онищенко была краснодарская торговая сеть «Табрис».

Онищенко окончил Российский Химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева по специальности «Автоматизация систем управления». С 2003 года работал в Procter&Gamble, где прошел путь от менеджера по работе с ключевыми клиентами до регионального управляющего. В период с 2011 до 2018 года занимал различные должности в «Магните», в том числе управлял «Магнит Косметик». В последние годы, Онищенко руководил краснодарской торговой сетью «Табрис».

Фото: «Связной»

«Стать частью команды профессионалов, компании с богатой историей и огромным потенциалом для меня важный этап карьеры» — сообщил Максим Онищенко.

Евгений Давыдович, ранее занимавший пост президента «Связного», покиунул компанию и в ближайшей перспективе сосредоточится на собственных бизнес-проектах. Давыдович сообщил о своем уходе из «Связного» 30 августа – это был его последний день работы в компании.

«За прошедшие почти два года нам с командой удалось достичь тех результатов, которые компании достигают в перспективе 3-5 лет. "Связной" – это компания, которая никогда не стоит на месте, компания, которая всегда движется вперед и добивается поставленных высот. Можно уйти из "Связного", но "Связной" навсегда останется с тобой», — прокомментировал свой уход Евгений Давыдович.

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