«Жизнь посмеялась над моими планами»: глава «Связного» Евгений Давыдович покинул компанию

Евгений Давыдович, дважды возглавлявший «Связной» – в 2015-2017 и 2019 годах – объявил об уходе из компании. В 2020 году сеть заняла одну из лидирующих позиций рейтинга Forbes по падению выручки и ничего не смогла заработать, показав убыток в 2,1 млрд рублей.
О том, что 30 августа 2021 года – последний день работы Евгения Давыдовича в «Связном», он сообщил на своей странице в Facebook.
Давыдович возглавлял «Связной» дважды – в 2015-2017 и 2019 годах. Менеджер, назвавший «традиционный розничный бизнес» своей «сильной стороной», обратил внимание, что его возвращение в 2019-ом доставило определенные трудности.
«Как это обычно бывает, жизнь почти моментально посмеялась над моими планами по развитию “Связного” и преподнесла сюрприз в виде пандемии коронавируса. Это заставило нас за три-четыре месяца внедрять изменения, на которые в других условиях понадобилось бы как минимум пара лет», – отметил он.
Давыдович пояснил, что им пришлось конкурировать с маркетплейсами, готовыми тратить «на привлечение клиентов и инфраструктуру их обслуживания огромные ресурсы». Но «Связной» успешно прошел адаптацию к новым реалиям, подчеркнул Давыдович.
«История “Связного” будет продолжаться с новым руководителем. Я же возьму небольшую паузу, больше времени проведу с семьей, а уже совсем скоро займусь новыми проектами», – подытожил Евгений Давыдович.
Давыдович ранее занимал должность председателя правления «Бинбанка», но Центральный банк объявил процедуру его санации. В апреле 2021 года «Яндекс» купил принадлежавший Давыдовичу банк «Акрополь».
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