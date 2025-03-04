Онлайн-кинотеатры в России нарастили доходы на 44% из-за подорожания подписок

Доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы в 2024 году выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом, составив 121,3 млрд рублей. К таким выводам пришло агентство TelecomDaily в своем ежегодном исследовании, которое есть в распоряжении РБК.

Лидирующие позиции на рынке остались неизменными. Первое место занял «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», с долей 33,4%. За ним следуют «Иви» с 16,9%, а также совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы Wink с 16,2%. Также в числе лидеров находятся Okko и Kion (последний принадлежит МТС).

Почему растут доходы стримингов? Глава TelecomDaily Денис Кусков объяснил рост выручки платформ повышением цен на подписки. Из 10 исследуемых сервисов тарифы выросли у четырех, включая Kion и Premier. Общее количество подписок на стриминговые сервисы увеличилось с 45 млн до 58 млн за год, отметил эксперт.

Не только подписки. Отдельно TelecomDaily проанализировал поступления онлайн-кинотеатров от деятельности по лицензированию контента и партнерствам. Они выросли на 22%, достигнув 15,4 млрд рублей. Лидером в этом сегменте также выступил «Кинопоиск» с долей 33,1%.

Основным драйвером роста отрасли стриминговых платформ стал оригинальный контент, который привлекает подписчиков, рассказали опрошенные РБК участники рынка. Например, в 2024 году Kion, по словам гендиректора площадки Алексея Иванова, выпустил 30 таких проектов.

В середине февраля источники РБК заявили, что крупнейшие российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры с голливудскими студиями о возвращении их библиотек и доступе к премьерным проектам. Эту информацию изданию подтвердили представители Okko и «Кинопоиска».

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