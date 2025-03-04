Онлайн-кинотеатры в России нарастили доходы на 44% из-за подорожания подписок
Доходы российских онлайн-кинотеатров от подписки и рекламы в 2024 году выросли на 44% по сравнению с предыдущим годом, составив 121,3 млрд рублей. К таким выводам пришло агентство TelecomDaily в своем ежегодном исследовании, которое есть в распоряжении РБК.
- Новости
Лидирующие позиции на рынке остались неизменными. Первое место занял «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу», с долей 33,4%. За ним следуют «Иви» с 16,9%, а также совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной медиа группы Wink с 16,2%. Также в числе лидеров находятся Okko и Kion (последний принадлежит МТС).
Почему растут доходы стримингов? Глава TelecomDaily Денис Кусков объяснил рост выручки платформ повышением цен на подписки. Из 10 исследуемых сервисов тарифы выросли у четырех, включая Kion и Premier. Общее количество подписок на стриминговые сервисы увеличилось с 45 млн до 58 млн за год, отметил эксперт.
Не только подписки. Отдельно TelecomDaily проанализировал поступления онлайн-кинотеатров от деятельности по лицензированию контента и партнерствам. Они выросли на 22%, достигнув 15,4 млрд рублей. Лидером в этом сегменте также выступил «Кинопоиск» с долей 33,1%.
Основным драйвером роста отрасли стриминговых платформ стал оригинальный контент, который привлекает подписчиков, рассказали опрошенные РБК участники рынка. Например, в 2024 году Kion, по словам гендиректора площадки Алексея Иванова, выпустил 30 таких проектов.
- В середине февраля источники РБК заявили, что крупнейшие российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры с голливудскими студиями о возвращении их библиотек и доступе к премьерным проектам. Эту информацию изданию подтвердили представители Okko и «Кинопоиска».
Фото на обложке: Stock-Asso / Shutterstock / FOTOODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Регистрация бизнеса: самозанятoсть, ИП или ООО»
- 1 Онлайн-кинотеатры стали отказываться от собственных проектов в пользу совместных Это помогает сэкономить инвестиции 04 апреля 12:33
- 2 «МТС Медиа» и создатель «Смешариков» будут выпускать детский контент Партнеры будут создавать анимацию, книги и игры 20 марта 17:57
- 3 Доля российских сериалов в онлайн-кинотеатрах достигла почти 50% Больше всего отечественных сериалов у «Кинопоиска» 14 марта 13:26
- 4 Онлайн-кинотеатр Start сменил логотип Новый знак символизирует многообразие контента 10 марта 12:20