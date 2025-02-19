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Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с голливудскими киностудиями о возвращении их библиотек и доступе к премьерным проектам. Об этом РБК рассказали два источника на медиарынке и подствердили представители Okko и «Кинопоиска».

Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом
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По словам PR-директора Okko Артема Саргсяна «ситуация несколько изменилась» в последние дни. «У нас возобновилось общение с некоторыми мейджорами, которые ранее не шли на контакт, что свидетельствует об изменении их категоричной позиции. Но говорить о возврате каталогов, премьерах и тем более сроках этого возвращения пока рано, так как все зависит от политической ситуации», — заявил Саргсян.

Директор по контенту «Кинопоиска» Николай Буц сообщил, что онлайн-кинотеатр с коллегами по рынку ведет переговоры «вокруг большого пакета новинок Lionsgate», в том числе насчет ожидаемого летнего кинопрокатного релиза «Балерины» (пятый фильм франшизы «Джон Уик»).

В пресс-службе Start РБК заявили, что сервис не заключал контракты с голливудскими студиями на момент их ухода из страны, и сейчас компания не ведет с ними переговоры. В Wink и Kion от комментариев отказались.

Одно но. Источник РБК, близкий к другому онлайн-кинотеатру, отметил, что основная трудность в возобновлении сотрудничества с Голливудом — проблемы с платежами. Другой собеседник согласился, что возвращение западного контента станет возможно после устранения «чисто экономических препятствий», а также «с учетом нового российского законодательства», включая запрет пропаганды ЛГБТ*.

Контекст. Возвращение западного бизнеса в Россию обсуждают на фоне первых за три года переговоров Москвы и Вашингтона, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. По итогам встречи госсекретарь США Марко Рубио призвал страны ЕС к уступкам по антироссийским санкциям. Он отметил, что ограничения стали следствием начала военной операции на Украине, и для «прекращения любого конфликта нужно, чтобы все стороны пошли на уступки».

* «Движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России.

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Фото на обложке: Drazen Zigic / Freepik

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