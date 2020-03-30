Онлайн-магазины смогут обеспечить россиян товарами в условиях карантина

Интернет-магазины готовы обеспечивать россиян всеми необходимыми товарами в условиях карантина. Об этом РИА Новости рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Собеседник агентства отметил, что онлайн-торговля позволит людям находиться дома и не распространять вирус.

«Внутри отрасли, на площадке АКИТ мы сейчас обсуждаем стандарты, по которым будут работать пункты выдачи заказов и курьерская доставка. Они будут жестче, чем требования Роспотребнадзора», — рассказал Соколов.

Пункты выдачи заказов у дома продолжат работу. Но будет ряд ограничений: нельзя будет примерить одежду, не будет дополнительного товарного ассортимента.

Напомним, накануне власти Москвы и Московской области ввели режим общей самоизоляции. Выходить из дома можно только на работу, в магазин или аптеку, вынести мусор и погулять с собакой. Также планируется ввести систему пропусков, которые нужно будет предъявлять полиции по требованию.

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