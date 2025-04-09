Онлайн-кинотеатры нарастили выручку в 2024 году

«Кинопоиск» увеличил выручку на 51%, до 47,2 млрд рублей, но чистая прибыль сократилась на 12%, до 9,1 млрд рублей. Основной доход принесли продажа прав на контент и подписная модель (41,9 млрд рублей). Выручка от лицензирования контента выросла до 3,6 млрд рублей.

«Иви» нарастил выручку на 38%, до 22,9 млрд рублей, а чистая прибыль выросла до 3,6 млрд рублей. Большая часть доходов пришлась на подписки (18,1 млрд рублей), продажа прав на контент принесла 2,6 млрд рублей, а реклама — 2,2 млрд рублей.

Kion (входит в МТС) увеличил выручку на 56%, до 11,4 млрд рублей, при чистой прибыли 1,6 млрд рублей.

Start повысил выручку на 18,4%, до 6,1 млрд рублей, но получил убыток в 162,3 млн рублей против прибыли в 306 млн рублей годом ранее. Основной доход сервиса по-прежнему формируют подписки. Снижение прибыли связано с ростом расходов на контент, маркетинг и зарплаты, заверили в Start.

В начале апреля «Коммерсант» сообщил, что онлайн-кинотеатры начали отказываться от собственных проектов в пользу совместных. В первом квартале 2025 года число премьер сократилось на 40% — вышло всего 24 оригинальных сериала, большинство из которых представлено сразу на нескольких платформах.

Фото на обложке: Freepik