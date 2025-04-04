Онлайн-кинотеатры стали отказываться от собственных проектов в пользу совместных

Число премьер онлайн-кинотеатров в первом квартале 2025 года сократилось на 40%. За это время вышло 24 оригинальных сериалов, и большая часть из них — на нескольких платформах одновременно, приводит «Коммерсант» данные «Газпром-медиа холдинга» (ГПМХ).

Если учитывать запуски на одной площадке, то выйдет всего 17 оригинальных премьер в 2025 году против 25 годом раньше. Например, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел в январе на Wink и на «Кинопоиске». На платформах выходят в среднем два-три эксклюзивных проекта за квартал.

Лидером по числу вышедших оригинальных сериалов в первом квартале стал Okko, у которого было пять релизов, на втором месте — Kion с четырьмя проектами, тройку замыкает Premier, выпустивший три релиза. Стриминги Wink и Start за квартал выпустили по два проекта, у «Иви» вышел эксклюзивно один сериал.

Сокращение числа выпущенных сериалов в первом квартале директор департамента по исследованиям ГПМХ Дарья Пугачева связывает с экономией на инвестировании в проекты, переходом на совместного производства, а чаще — коэкслюзива (то есть продаж уже готового сериала перед запуском) на несколько площадок. По прогнозам Пугачевой, к концу года число запусков оригинальных релизов онлайн-кинотеатров может сократиться на 30–40% год к году, и большая часть из них будут совместными.

Доля российских сериалов на главных отечественных стриминговых платформах достигла почти 50% от их общего количества, по данным TelecomDaily. Доходы российских онлайн-кинотеатров в 2024 году выросли на 44% год к году, до 121,3 млрд рублей. Эксперты связали это с ростом цен на подписки.

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