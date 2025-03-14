Доля российских сериалов в онлайн-кинотеатрах достигла почти 50%

Доля российских сериалов на главных отечественных стриминговых платформах достигла почти 50% от их общего количества. Об этом сообщил РБК со ссылкой на подсчеты агентства TelecomDaily.

Наибольшая доля российских проектов (48%) наблюдается у «Кинопоиска», тогда как у «Иви» и Wink этот показатель составляет 46%. Okko демонстрирует 42% российских сериалов, а Kion — 34%. В исследовании отмечается, что общая библиотека Kion меньше, чем у других участников рынка.

При этом в категории полнометражных фильмов доля иностранных проектов значительно превышает отечественные — на российские приходится не более трети от общего числа. На Wink доля российского кино достигает 31%, на «Кинопоиске» и Okko — 29%.

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Позиция участников рынка. В «Кинопоиске» отметили, что ключевым показателем выступает не набор контента, а его популярность среди зрителей: доля тех, кто смотрел российские тайтлы, возросла с 63% в 2021 году до 87% в 2024-м. В то же время интерес к иностранным фильмам снизился с 91% до 83%.

По данным Kion, 89% пользователей смотрят российские фильмы и сериалы, а 47% выбирают зарубежные проекты. В Wink рассказали РБК, что доля просмотров отечественных сериалов и фильмов на площадке приближается к 70%, увеличившись за прошлый год более чем на 10%.

В «Иви» и Okko от комментариев отказались.

В начале марта исследование TelecomDaily показало, что доходы российских онлайн-кинотеатров в 2024 году выросли на 44% по сравнению с 2023 годом, до 121,3 млрд рублей. Глава TelecomDaily Денис Кусков объяснил рост показателя повышением цен на подписки.

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