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Каждый пятый работодатель выберет кандидата без онлайн-курсов в резюме — опрос

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каждый пятый работодатель (21%) при найме отдаст предпочтение кандидату, который не проходил популярные онлайн-курсы для повышения квалификации по своей специальности. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру», проведенном по просьбе RB.ru.

Каждый пятый работодатель выберет кандидата без онлайн-курсов в резюме — опрос

Только 13% опрошенных отметили, что при найме отдадут предпочтение кандидатам, которые проходили онлайн-курсы. Для 66% компаний прохождение онлайн-обучения не имеет никакого значения.

  • Лишь 7% опрошенных представителей российского бизнеса уверены, что отметка об онлайн-обучении в резюме отражает реальный уровень подготовки кандидата к работе по профессии.
  • 70% работодателей считают, что прохождение образовательных курсов совсем не отражает наличие необходимых навыков.
  • 23% респондентов затруднились с ответом.

При этом 44% уже приходилось нанимать к себе в компанию соискателей, которые проходили онлайн-курсы обучения.

Опрос «Работы.ру» проводился в июне этого года. В нем приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов России.

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Фото: Unsplash

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