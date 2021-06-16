Каждый пятый работодатель выберет кандидата без онлайн-курсов в резюме — опрос

Каждый пятый работодатель (21%) при найме отдаст предпочтение кандидату, который не проходил популярные онлайн-курсы для повышения квалификации по своей специальности. Об этом сообщается в исследовании сервиса «Работа.ру», проведенном по просьбе RB.ru.
Только 13% опрошенных отметили, что при найме отдадут предпочтение кандидатам, которые проходили онлайн-курсы. Для 66% компаний прохождение онлайн-обучения не имеет никакого значения.
- Лишь 7% опрошенных представителей российского бизнеса уверены, что отметка об онлайн-обучении в резюме отражает реальный уровень подготовки кандидата к работе по профессии.
- 70% работодателей считают, что прохождение образовательных курсов совсем не отражает наличие необходимых навыков.
- 23% респондентов затруднились с ответом.
При этом 44% уже приходилось нанимать к себе в компанию соискателей, которые проходили онлайн-курсы обучения.
Опрос «Работы.ру» проводился в июне этого года. В нем приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов России.
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Фото: Unsplash
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