Мобильный трафик на IT-курсы вырос на 80%

К концу 2022 года размер рынка дополнительного профильного образования может вырасти до 30% на фоне увеличения спроса на IT-курсы, сообщили «Ведомости».

Тенденции роста трафика и среднего чека говорят о том, что «потребляемый при обучении контент стал тяжеловеснее. Стало больше видео, и оно становится лучшего качества и разрешения», — пояснил директор по инвестициям корпорации «Синергия» Сергей Четвериков.

По данным Tele2, аудитория пользователей распределилась между обучающими площадками следующим образом: Geekbrains — 27%, Skillbox — 26%, «Нетология» — 20%, Stepik — 13%, «Яндекс.Практикум» — 12%.

Примерно 43% обучающихся это люди от 25 до 35 лет, примерно столько же приходится совокупно на пользователей 18–25 и 35–45 лет.

По данным представителя МТС, пользователи онлайн-школ рассчитывают, что они смогут «сменить работу, освоив профессию IT с нуля».

Однако востребованность специалистов, прошедших только онлайн-курсы в IT, с начала года снизилась. С февраля-марта конкуренция между IT-специалистами выросла, компании предпочитают нанимать людей уже с опытом работы по специальности.

Минцифры предложило IT-специалистам из Москвы и регионов стать частью кадрового резерва «высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации». Резерв формируется по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он нужен для развития цифровой трансформации в госсекторе.

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