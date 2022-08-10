Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры cформирует кадровый резерв IT-профессионалов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры предложило IT-специалистам из Москвы и регионов стать частью кадрового резерва «высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации». Резерв формируется по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он нужен для развития цифровой трансформации в госсекторе.

Минцифры cформирует кадровый резерв IT-профессионалов

Айтишников, которые попадут в резерв, будут бесплатно обучать необходимым навыкам и предлагать трудоустройство, говорится в материалах ведомства.

Какие плюсы участия в кадровом резерве выделяет Минцифры:

  • участники смогут на постоянной основе развиваться в области цифровой трансформации и IT;
  • получат возможность общаться с ведущими экспертами России из разных отраслей;
  • смогут получить оценку профессиональных и личностных компетенций;
  • получат индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию;
  • получат предложения о трудоустройстве в органы власти и бюджетные организации, работающие над проектами цифровой трансформации.

Кадровый резерв создан на площадке Рекрутингового центра Минцифры России в структуре Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

Для участия нужно зарегистрироваться на специальной платформе.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минцифры предложило собирать биометрию без согласия ее владельцев
  2. 2 IT-льготы Минцифры — инструкция по получению и использованию
  3. 3 «Цифровая песочница»: как бизнесу способен помочь собственный инкубатор диджитал-решений
  4. 4 Четыре проблемы, которые сейчас стоят перед рынком AgroTech
  5. 5 Что нужно учесть при цифровой трансформации, чтобы она помогла бизнесу найти новые точки роста

ВОЗМОЖНОСТИ

10 августа 2022

DigitalSkills 2022

10 августа 2022

Speed Dating #Creative

12 августа 2022

Шестой инновационный форум Innoweek 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ