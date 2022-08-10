Минцифры cформирует кадровый резерв IT-профессионалов

Минцифры предложило IT-специалистам из Москвы и регионов стать частью кадрового резерва «высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации». Резерв формируется по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он нужен для развития цифровой трансформации в госсекторе.

Айтишников, которые попадут в резерв, будут бесплатно обучать необходимым навыкам и предлагать трудоустройство, говорится в материалах ведомства.

Какие плюсы участия в кадровом резерве выделяет Минцифры:

участники смогут на постоянной основе развиваться в области цифровой трансформации и IT;

получат возможность общаться с ведущими экспертами России из разных отраслей;

смогут получить оценку профессиональных и личностных компетенций;

получат индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию;

получат предложения о трудоустройстве в органы власти и бюджетные организации, работающие над проектами цифровой трансформации.

Кадровый резерв создан на площадке Рекрутингового центра Минцифры России в структуре Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.

Для участия нужно зарегистрироваться на специальной платформе.

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