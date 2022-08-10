Минцифры cформирует кадровый резерв IT-профессионалов

Минцифры предложило IT-специалистам из Москвы и регионов стать частью кадрового резерва «высококвалифицированных руководителей и специалистов цифровой трансформации». Резерв формируется по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он нужен для развития цифровой трансформации в госсекторе.
Айтишников, которые попадут в резерв, будут бесплатно обучать необходимым навыкам и предлагать трудоустройство, говорится в материалах ведомства.
Какие плюсы участия в кадровом резерве выделяет Минцифры:
- участники смогут на постоянной основе развиваться в области цифровой трансформации и IT;
- получат возможность общаться с ведущими экспертами России из разных отраслей;
- смогут получить оценку профессиональных и личностных компетенций;
- получат индивидуальный паспорт компетенций с персональными рекомендациями по их развитию;
- получат предложения о трудоустройстве в органы власти и бюджетные организации, работающие над проектами цифровой трансформации.
Кадровый резерв создан на площадке Рекрутингового центра Минцифры России в структуре Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС.
Для участия нужно зарегистрироваться на специальной платформе.
Фото на обложке: Unsplash
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