«Москва. Город, который впечатляет»: обсуждение нового видеопроекта о столице пройдет онлайн

19 августа в 16:00 пройдет обсуждение сценария видеопроекта «Москва. Город, который впечатляет» с участием режиссеров Андрея Муссина и Алены Кукушкиной и представителей московской туриндустрии. Принять участие в онлайн-встрече можно после регистрации .

Как мы писали ранее, спецпроект, организованный сообществом Moscow Travel Hub и кураторами факультета Filmmaking академии коммуникаций Wordshop Андреем Мусиным и Аленой Кукушкиной, основан на принципах краудсорсинга. Все участники могут включиться в обсуждение сценария, предложить локации для эпизодов, реквизит и любые другие ресурсы для съемок.

Цель проекта — совместными усилиями профессионалов из сферы рекламы, видеопроизводства и туризма создать видеоролик о Москве, который станет эффективным инструментов в работе с b2b- и b2c-аудиторией. Съемки запланированы на период с 26 августа по 20 сентября.

В ходе онлайн-встречи Андрей Мусин и Алена Кукушкина представят проект сценария и обсудят его с участниками. Чтобы подготовиться к обсуждению, кураторы спецпроекта предлагают ознакомиться с описанием 25 эпизодов, которые войдут в видео. Участников также просят оценить сценарий внизу страницы.

Фото на обложке: Isaiah Fainberg/Shutterstock