Онлайн-форум «Открытые инновации» посетили 120 тыс. человек

Форум «Открытые инновации» впервые прошел онлайн — сайт посетили более 120 тыс. участников. В течение трех дней 448 экспертов выходили в эфир удаленно или из студии на площадке мероприятия. Главной темой стало развитие технологий под влиянием пандемии.

Форум был разделен на три тематических потока: Humancentric Society («Общество, ориентированное на человека»), Survival Economy («Экономика выживания»), Futuristic Technology («Технологии будущего»). Среди выступающих были премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн, руководители компаний Spotify, Google, Intel, McKinsey Global Institute и другие спикеры.

В рамках мероприятия Агентство инноваций города Москвы подписало восемь соглашений с российскими компаниями, фондами и университетами. Кроме того, Фонд «Сколково», ВТБ, консалтинговая компания Schneider Group, Skolkovo Ventures, компания по цифровизации промышленности «Цифра», Агентство стратегических инициатив, Правительство Москвы и Академия Ростеха также подписали соглашения о сотрудничестве.

Например, «Цифра» и Академия Ростеха планируют обучить основам цифрового производства руководителей госкорпорации. А ВТБ Капитал, направление группы ВТБ по управлению инвестициями, и Skolkovo Ventures договорились о создании фонда в размере 10 млрд рублей, который позволит финансировать технологические компании на стадии pre-IPO.

На сайте форума можно посмотреть записи выступлений российских и международных экспертов, а также виртуальную выставку стартапов Startup Expo.



Фото на обложке: Sutipond Somnam / Shutterstock