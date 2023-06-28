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Онлайн-кинотеатры увеличили расходы на производство контента до 54 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В первом квартале 2023 года онлайн-кинотеатры увеличили расходы на производство собственного контента на 29%, до 54 млрд рублей. Показатель к концу года превысит 207 млрд рублей.

Онлайн-кинотеатры увеличили расходы на производство контента до 54 млрд рублей

На платформах также растет количество фильмов, сериалов, но в производстве участвуют одни и те же актеры и студии, последние, в свою очередь подняли цены с начала года на 30%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на TelecomDaily.

Пока расходы с лихвой окупаются: выручка онлайн-кинотеатров от продажи своего контента растет, по оценкам экспертов, быстрее расходов.

  • В 2022 году выручка онлайн-кинотеатров выросла на 5%. При этом на фоне санкций их библиотеки сократились в среднем на 10%, а альтернативный контент, закупаемый вместо зарубежных фильмов и сериалов, не всегда привлекает клиентов. В январе 2023 года 25% пользователей видеосервисов намеревались отказаться от подписок на них. Основная причина — высокая цена за доступ к медиа.

Фото на обложке: Unsplash

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