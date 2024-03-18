Российские онлайн-видеосервисы купили 26 проектов у южнокорейских компаний за $1,2 млн

Российские дистрибьюторы видеоконтента и онлайн-кинотеатры приобрели у южнокорейских медиакомпаний 26 проектов за $1,2 млн. Эти сериалы и фильмы не особо популярны у массового зрителя, но они дешевые — вся сумма совершенных сделок равна стоимости производства двух серий оригинального проекта в России, пишет «Коммерсантъ»
Продавцами выступили корейские медиакомпании MBS, SBS, KBS, SLL, KT Genie, Lian, Young & Contents, 38c, Carry Soft, Grafizix. Среди проектов — Кайроc», «Императрица Ки», «А-ран и магистрат» и другие.
Стриминговые платформы также интересуются эксклюзивной покупкой прав на локализацию контента на русском языке. По словам экспертов, корейские медиакомпании продают права на локализацию на всех языках мировым видеосервисам, но сейчас зарубежным площадкам русский язык не нужен, на него претендуют только российские стриминги.
Местные онлайн-сервисы так и не увидели ожидаемого спроса на турецкие и корейские сериалы, которые они начали массово закупать на фоне ухода из России крупнейших голливудских киностудий весной 2022 года.
Всплеск внимания к корейским проектов наблюдался после выхода «Игры в кальмара», но больше ни один корейский фильм или сериал не смог вызвать такой же интерес. Директор департамента по исследованиям «Газпром-медиа холдинга» Дарья Пугачева объсянет это большой разницей культур.
- Оборот российского рынка онлайн-кинотеатров за 2023 год вырос на 45% по сравнению с 2022 годом, подсчитал TelecomDaily. В 2022 году выручка видеосервисов от подписки и рекламы составила 55,8 млрд рублей, в 2023 году показатель вырос до 80,9 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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