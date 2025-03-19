Аналитики назвали суммы трат россиян на онлайн-покупки
Около 38% россиян предпочитают тратить на онлайн-покупки до 5 тыс. рублей в месяц. В основном они делают заказы на маркетплейсах, говорится в опросе платежного сервиса «ЮKassa» и компании RetailCRM, который есть в распоряжении Русбейс. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. пользователей.
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Сколько россияне тратят на покупки в онлайне? Как следует из опроса, 18% респондентов тратят на онлайн-шопинг в месяц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Еще у 6% уходит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. 3% тратят от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, 1% — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц. Больше 50 тыс. рублей тратят 5% респондентов.
Четверть участников опроса при покупке смотрят на стоимость товара. На наличие удобных способов оплаты обращают внимание 16% респондентов, а скидок и акций — 15%. 13% важны производитель и возможность оформить бесплатную доставку.
Плюсы и минусы онлайн-шопинга. Главными преимуществами онлайн-шопинга россияне считают широкий выбор и доступность в любое время (25% и 24% ответов соответственно). Также покупателям важно, чтобы они могли заказать товар из любого региона (18%), быстро сравнить предложение с другими (17%) и вернуться к собранной корзине (15%).
Основной недостаток — невозможность заранее проверить товар, считают 33% респондентов. 18% пожаловались на неаккуратную доставку, 17% — на постоянное изменение цен. 11% сказали, что им не нравятся сложности с выбором товаров из-за слишком широкого ассортимента.
Коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин заявил, что сегодня в тренде омниканальные стратегии. «Например, покупатель может заказать товар онлайн и примерить его в обычном магазине перед оплатой. Это показывает гибкость рынка электронной коммерции и готовность ритейлеров адаптироваться к меняющимся потребностям покупателей», — пояснил он.
- В начале марта «Известия» со ссылкой на «Ренессанс страхование» написали, что в 2025 году треть россиян стали тратить больше денег на шопинг, а 40% начали откладывать на этот процесс конкретную сумму.
Фото на обложке: Westend61 / Getty Images
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