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Россияне стали в два раза больше покупать товаров собственных брендов онлайн-ритейлеров

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России в два раза выросли продажи DIY и FMCG товаров собственных брендов онлайн-ритейлеров. Об этом говорится в исследовании «ВсеИнструменты.ру» и «Ленты Онлайн», с результатами которого ознакомился RB.RU.

Россияне стали в два раза больше покупать товаров собственных брендов онлайн-ритейлеров

Товары для дома, дачи, строительства и ремонта собственного производства «ВсеИнструменты.ру» россияне в октября 2022 года покупали почти на 40% чаще. Чаще всего этой категорией интересовались в Омске, Перми, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Волгограде, Новосибирске.

Самые популярные товары — сварочные полуавтоматы, ударные пневмогайковерты, электрические тепловые пушки, наборы инструментов, бокорезы, пресс-клещи, отрезные и шлифовальные диски, перчатки, усиленные буры, ящики для инструментов, а также магнитные уровни и рулетки. 

По данным сервиса «Лента Онлайн», продажи товаров собственных торговых марок выросли в октябре 2022 года больше всего в Санкт-Петербурге, Казани, Москве, а также Екатеринбурге и Новосибирске. 

Больше всего покупали хлеб и багет, яйца, сахар, туалетная бумага, бумажные салфетки и полотенца, томаты и говядина.

В 2021 году россияне стали чаще отдавать предпочтение при покупках собственным торговым маркам ритейлеров, а не продукции известных брендов. За год доля таких покупателей выросла до 37%. 

Рост популярности СТМ у покупателей эксперты объяснили увеличением предложения таких товаров. В связи с этим запуск крупными игроками жестких дискаунтеров, ассортимент которых во многом формируется за счет СТМ, выглядит оправданным, отметили они.

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Фото на обложке: Unsplash

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