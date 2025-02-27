«Яндекс» выяснил, какие интернет-магазины хотят открыть россияне

Чаще всего россияне задумываются об открытии интернет-магазина одежды, автозапчастей или косметики, сообщили RB.RU в пресс-службе «Яндекс Поиска». Его аналитики изучили агрегированные запросы к сервису со словами «открыть» и различными форматами торговли.

В топ-10 популярных категорий для онлайн-продажи также вошли детская одежда и цветы, обувь, игрушки, нижнее белье, мебель и продукты. Активнее всего интернет-торговлей интересуются в городах-миллионниках: чем больше город, тем больше запросов на эту тему, отметили в «Яндексе».

Кроме того, аналитики поделились данными о востребованных категориях в онлайн- и офлайн-продажах. Чаще всего россияне ищут информацию об одежде — на это направление приходится 4% от всех запросов. При этом количество магазинов одежды в России также растет: на 1 февраля 2025 года их число составляло 102 тыс., что на 3% больше год к году, сказано в исследовании.

В топ-3 направлений в онлайн- и офлайн-торговле вошли продукты и цветы — 3,5% и 3,2% от всех запросов соответственно. Продолжают рейтинг магазины автозапчастей, пива, табачных изделий, шоурумы и секонд-хенды, а замыкают десятку лидеров популярных категорий мясо и овощи-фрукты.

По словам аналитиков, предпочтения отличаются в зависимости от региона. Например, в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону чаще среднего потенциальные предприниматели задумываются о продаже растительной продукции. А жители Москвы больше рассматривают продажу кормов для животных.

В середине февраля исследование «Авито» показало, что одежда, подарки, а также товары для красоты и здоровья являются самыми перспективными категориями на маркетплейсах — именно эти товары россияне ищут чаще всего.

Фото на обложке: Burgess Milner / Unsplash