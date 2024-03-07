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Число попавших в открытый доступ данных пользователей интернет-магазина «Онлайн Трейд» выросло на 60 тысяч

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Число утечек данных пользователей интернет-магазина «Онлайн Трейд» выросло на 61 тыс. — с 3 744 188 до 3 805 265, подсчитал RB.RU.

Число попавших в открытый доступ данных пользователей интернет-магазина «Онлайн Трейд» выросло на 60 тысяч

Редакция RB.RU 7 марта получила рассылку сервиса Have I Been Pwned (позволяет проверить, не были ли скомпрометированы данные), в которой говорилось об утечке «Онлайн Трейд», произошедшей 19 сентября 2022 года.

При этом число «утекших» аккаунтов, по данным ресурса, составляет уже 3 805 265, тогда как в 2022 году Telegram-канал «Утечки информации» сообщал о 3 744 188.

Таким образом, «слитая» база данных выросла на 61 077 аккаунтов.

Скриншот RB.RU

База данных содержит следующую информацию:

Стать востребованным специалистом по кибербезопасности можно, выбрав онлайн-курс в каталоге курсов по информационной безопасности.
  • имя;
  • адрес электронной почты;
  • номер телефона;
  • хешированный (MD5) пароль;
  • даты рождения;
  • список всех IP-адресов, которые использовал пользователь.

Редакция RB.RU направила запрос в «Онлайн Трейд».

Фото на обложке: Unsplash

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