Число попавших в открытый доступ данных пользователей интернет-магазина «Онлайн Трейд» выросло на 60 тысяч

Число утечек данных пользователей интернет-магазина «Онлайн Трейд» выросло на 61 тыс. — с 3 744 188 до 3 805 265, подсчитал RB.RU.
Редакция RB.RU 7 марта получила рассылку сервиса Have I Been Pwned (позволяет проверить, не были ли скомпрометированы данные), в которой говорилось об утечке «Онлайн Трейд», произошедшей 19 сентября 2022 года.
При этом число «утекших» аккаунтов, по данным ресурса, составляет уже 3 805 265, тогда как в 2022 году Telegram-канал «Утечки информации» сообщал о 3 744 188.
Таким образом, «слитая» база данных выросла на 61 077 аккаунтов.
Скриншот RB.RU
База данных содержит следующую информацию:
- имя;
- адрес электронной почты;
- номер телефона;
- хешированный (MD5) пароль;
- даты рождения;
- список всех IP-адресов, которые использовал пользователь.
Редакция RB.RU направила запрос в «Онлайн Трейд».
Фото на обложке: Unsplash
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