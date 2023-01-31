Сайт OnlyFans перестал открываться из России

Сайт сервиса подписки на контент OnlyFans перестал открываться из России. При попытке перейти на сайт без включенного VPN сервер выдает ошибку 304.
Данные сервиса 2ip также свидетельствуют о том, что доступ на OnlyFans с территории РФ ограничен.
Весной прошлого года OnlyFans заморозил аккаунты авторов из России. До этого они сообщали о проблемах с выведением средств. Представитель платформы отметил, что блокировка связана с невозможностью обслуживать счета, на которые поступают средства в РФ.
Фото на обложке: Mehaniq /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 PXM — подход, чтобы побороть хрупкость пользовательского опыта и оптимизировать его
- 2 Вирусный контент в посевных технологиях: стоит ли делать на него ставку?
- 3 Классический SMM vs сезонный контент: как работают спецпроекты
- 4 Видео для продвижения на российских площадках: специфика и советы по размещению
- 5 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2023
31 января 2023
31 января 2023