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Сайт OnlyFans перестал открываться из России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сайт сервиса подписки на контент OnlyFans перестал открываться из России. При попытке перейти на сайт без включенного VPN сервер выдает ошибку 304.

Сайт OnlyFans перестал открываться из России

Данные сервиса 2ip также свидетельствуют о том, что доступ на OnlyFans с территории РФ ограничен.

Весной прошлого года OnlyFans заморозил аккаунты авторов из России. До этого они сообщали о проблемах с выведением средств. Представитель платформы отметил, что блокировка связана с невозможностью обслуживать счета, на которые поступают средства в РФ. 

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

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