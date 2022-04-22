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OnlyFans заморозил аккаунты российских авторов контента

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сервис подписки на контент OnlyFans заморозил аккаунты российских авторов. Ранее они жаловались, что испытывают трудности с получением денег от платформы, а теперь и вовсе перестанут их получать.

OnlyFans заморозил аккаунты российских авторов контента

О заморозке аккаунтов российских авторов контента изданию Vice рассказал представитель OnlyFans.

В OnlyFans отметили, что заморозка связана с невозможностью перечислять деньги авторам контента из России из-за сложившейся экономической ситуации и введенных ограничений.

«Мы временно приостанавливаем обслуживание счетов, на которые поступают платежи в Россию», – заявил представитель платформы.

Сразу после начала военной операции на Украине российские авторы на OnlyFans стали жаловаться на трудности с выводом средств с платформы. Сервис исправил проблему за несколько дней.

В конце декабря прошлого года в OnlyFans сменился генеральный директор – сервис возглавила 36-летняя Амрапали Ган, которая ранее занимала в компании должность директора по коммуникациям.

Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

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