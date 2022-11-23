На месте британской Lush в России запустят косметическую сеть Oomph

Российский партнер британской Lush Дмитрий Азаров запустит на ее месте новую косметическую сеть под брендом Oomph, сообщает РБК со ссылкой на Азарова.

Новая сеть также сосредоточится на продажах косметики ручной работы. Первые магазины откроются в начале декабря на семи площадках, которые ранее занимала Lush.

Бывший флагманский магазин Lush на Тверской улице получит новую концепцию: кроме торговой зоны в нем будет находиться кафе. Меню будет состоять в основном из выпечки.

Под новым брендом сначала будет производиться около ста наименований продуктов: мыло, шампуни, гели для душа, свечи. Производить продукцию Oomph будут на собственном заводе в Домодедово.

Операционное управление нового бренда возьмет на себя компания ООО «Лист», она была создана Азаровым в августе 2022 года. Вложения в новый проект он оценил в 100 млн рублей, предприниматель использует собственные средства.

Lush проработала на российском рынке более 20 лет. В российском бизнесе — «Лаш Раша» — Lush владела 35%, остальное числилось за Азаровым. Он же отвечал за бизнес британского ритейлера и на Украине. К началу 2022 года у сети насчитывалось 48 магазинов в России и 16 на Украине.

На фоне спецоперации на Украине в начале марта британский производитель прекратил поставки продукции в Россию, а затем списал свою долю в компании российского лицензиата.

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