В сервисах «ЮMoney» и «ЮКаssа» произошел технический сбой

В сервисах «ЮMoney» и «ЮКаssа» произошел сбой, сообщает «Российская газета». «ЮКасса» используется маркетплейсами для приема платежей, оба сервиса входят в экосистему «Сбера».

Из-за технических неполадок интернет-площадки столкнулись с проблемами приема платежей банковскими картами. У некоторых пользователей также не открывается официальный сайт «ЮMoney».

На горячей линии компании изданию подтвердили наличие неисправности. Специалисты работают над решением проблемы, но когда сервис заработает снова, пока неизвестно.

В пресс-службе «ЮMoney» RB.RU сообщили, что «скоро все заработает в штатном режиме».

Ранее в феврале технический сбой произошел в работе VK. Мобильное приложение не работало у большинства пользователей по всей стране на протяжении нескольких часов.

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