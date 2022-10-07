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Клиенты банка «Открытие» пожаловались на сбой в работе приложения на iOS

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Клиенты банка «Открытие» пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Пользователям не удается войти в систему, при этом проблемы наблюдаются на iOS.

Клиенты банка «Открытие» пожаловались на сбой в работе приложения на iOS

По данным сайта «не-работает-сегодня.рф», проблемы начались днем 6 октября.

При попытке войти в приложение клиенты банка получают сообщение об ошибках.

На горячей линии банка корреспонденту RB.RU сообщили, что наблюдается «массовый сбой» на iOS, система «отвергает приложение». Сроки устранения нарушений в банке не назвали.

RB.RU также направил запрос в пресс-службу «Открытия».

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