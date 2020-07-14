Названы страны, готовые принимать российских туристов

Российских туристов в ближайшее время готовы принять восемь стран, в том числе Турция и Мальдивы. В большинстве из них потребуется предоставить справку о пройденном тесте на коронавирус. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По данным на 14 июля, у нас есть восемь стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных, довольно необременительных условиях. Мы взяли те страны, которые являются, безусловно, туристическими направлениями», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В список вошли:

Турция, ОАЭ, Хорватия, Куба, Доминикана, Мексика, Египет, Мальдивы.

Для въезда в большинство из них туристам понадобится справка об отсутствии коронавируса. Она должна быть получена за определенное количество часов до пересечения границы. Кроме того, во всех этих странах будет проводиться замер температуры по прилету.

«Это еще не значит, что мы сможем туда долететь, но эти страны уже готовы принимать россиян прямо сейчас», — пояснила Ломидзе.

В ближайшие дни станет известно, откроются ли для россиян границы Абхазии и Италии. К концу июля ожидается информация по Испании. Ломидзе добавила, что Евросоюз постоянно обновляет список стран, и у России есть надежда в него войти.

Ранее Роспотребнадзор определил 13 стран, с которыми Россия может восстановить авиасообщение на первом этапе.

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