Роспотребнадзор определил страны, с которыми РФ может восстановить авиасообщение

Роспотребнадзор провел оценку эпидемической ситуации и выяснил, с какими странами Россия может восстановить авиасообщение в первую очередь.

Как говорится в письме ведомства, копия которого есть у Rusbase, полностью соответствуют всем критериям 9 стран Евросоюза: Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия.

Также в список вошли Вьетнам, Китай, Монголия, Шри-Ланка.

Роспотребнадзор адресовал письмо Росавиации и Минтрансу.

«Росавиация на комментирует служебную переписку между ведомствами. В случае принятия решения о возобновлении международного воздушного сообщения, заинтересованные организации и компании будут уведомлены в установленном порядке», — сообщили Rusbase в пресс-службе Росавиации.

В Минтрансе также сообщили, что не комментируют служебную переписку между ведомствами.

Россия 27 марта приостановила международное авиасообщение из-за угрозы распространения коронавируса. В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с эпидемией, частично открыть международное авиасообщение 15 июля, однако до сих пор не было ответа на это обращение.

Росавиация разослала российским аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой сообщила о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан до 1 августа, что фактически запрещает и выезд.

В конце июня стало известно, что Россия не вошла в список стран, для которых Евросоюз решил открыть границы с 1 июля. Въезд в Евросоюз на первом этапе разрешен 14 странам, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в самом ЕС.

Фото: Unsplash