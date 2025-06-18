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«Авито» выпустил первый в России open-source тренажер для алгоритмов рекламных аукционов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Команда ИИ-разработчиков «Авито» представила BAT (Benchmark for Auto-bidding Task) — открытую платформу для тестирования алгоритмов ставок в рекламных аукционах. Это первый российский open-source проект такого рода, анонсированный на The ACM Web Conference 2025 в Австралии, рассказали Русбейс в компании.

«Авито» выпустил первый в России open-source тренажер для алгоритмов рекламных аукционов
  1. Новости

Тренажер доступен на GitHub и позволяет симулировать реальные условия аукционов, сравнивать эффективность моделей и оптимизировать алгоритмы до их внедрения в продакшен.

Как это работает? BAT использует анонимизированные данные, объем которых в 1 тыс. раз превышает стандартный датасет iPinYou (2013 г.), и включает пять референсных алгоритмов от «Авито». Разработчики смогут тестировать свои модели в условиях, близких к реальным, — с высокой нагрузкой и сложными сценариями. По оценкам создателей, платформа поможет рекламным платформам увеличить доход на 10–20%, а рекламодателям — получить на 20% больше кликов при том же бюджете. В перспективе «Авито» планирует расширить функционал BAT для работы с более сложными моделями.

  • В конце прошлого года «Авито» купил рекламные сервисы AdRiver и Soloway, став владельцем 100% ГК Internest, в которую они входят. Сумма сделки не раскрывалась.

Фото на обложке: zoom-zoom / Shutterstock / FOTODOM

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