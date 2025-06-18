Команда ИИ-разработчиков «Авито» представила BAT (Benchmark for Auto-bidding Task) — открытую платформу для тестирования алгоритмов ставок в рекламных аукционах. Это первый российский open-source проект такого рода, анонсированный на The ACM Web Conference 2025 в Австралии, рассказали Русбейс в компании.

«Авито» выпустил первый в России open-source тренажер для алгоритмов рекламных аукционов

https://rb.ru/news/open-source-trenazher/

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