Капитализация OpenAI может достичь $100 млрд

OpenAI ведет предварительные переговоры по привлечению инвестиций. Оценка стартапа для раунда составит не менее $100 млрд. Сделка закрепит звание одного из самых дорогих стартапов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Дата проведения и другие детали сделки не сообщаются. Ранее собеседники издания сообщали, что в начале января OpenAI планирует привлечь средства, исходя из оценки капитализации в $86 млрд.
OpenAI также обсуждал сделку для чипов с G42 из ОАЭ. Компания хотела привлечь $8-10 млрд для создания своих чипов. В октябре 2023 года G42 и OpenAI уже подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого последняя обещала создать передовые решения в области искусственного интеллекта для ОАЭ и других региональных рынков.
Фото на обложке: sdx15 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Рост числа деловых поездок, появление МТОР, новости OpenAI: главное для бизнеса 23 декабря
- 2 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
- 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 4 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
- 5 Bloomberg узнал о закрытии компании-разработчика вакуумных сверхскоростных поездов Hyperloop
ВОЗМОЖНОСТИ
25 декабря 2023
26 декабря 2023
27 декабря 2023