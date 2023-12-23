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Капитализация OpenAI может достичь $100 млрд

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

OpenAI ведет предварительные переговоры по привлечению инвестиций. Оценка стартапа для раунда составит не менее $100 млрд. Сделка закрепит звание одного из самых дорогих стартапов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Капитализация OpenAI может достичь $100 млрд

Дата проведения и другие детали сделки не сообщаются. Ранее собеседники издания сообщали, что в начале января OpenAI планирует привлечь средства, исходя из оценки капитализации в $86 млрд.

OpenAI также обсуждал сделку для чипов с G42 из ОАЭ. Компания хотела привлечь $8-10 млрд для создания своих чипов. В октябре 2023 года G42 и OpenAI уже подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого последняя обещала создать передовые решения в области искусственного интеллекта для ОАЭ и других региональных рынков.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock

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