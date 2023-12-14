OpenAI объявила о партнерстве с крупнейшим европейским медиаконцерном Axel Springer

Разработчик ChatGPT компания OpenAI заключила партнерство с крупнейшим европейским медиаконцерном Axel Springer. Это откроет доступ чат-боту к выпускаемым издательским домом СМИ, в частности, Politico, Bild, Business Insider, Welt и другим. Об этом OpenAI сообщила в блоге на своем сайте.
Теперь ответы ChatGPT на запросы пользователей будут включать в том числе авторство того или иного материала и ссылки на полные статьи. Юзеры со всего мира будут получать сводки глобального новостного контента от медиа-брендов Axel Springer, поясняют в компании.
Партнерство призвано укрепить независимую журналистику в эпоху развития искусственного интеллекта.
«Мы хотим исследовать возможности журналистики, созданной с применением искусственного интеллекта, чтобы вывести качество, социальную значимость и бизнес-модель журналистики на новый уровень», — отметил CEO Axel Springer Матиас Дёпфнер.
OpenAI в рамках партнерства также будет поддерживать и развивать проекты концерна, в которых используются технологии ИИ.
Ранее Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам заблокировать просмотр страниц поисковым роботом OpenAI GPTBot, чтобы исключить сбор информации о критических уязвимостях ресурсов.
Фото на обложке: Stokkete /
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