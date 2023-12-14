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OpenAI объявила о партнерстве с крупнейшим европейским медиаконцерном Axel Springer

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Разработчик ChatGPT компания OpenAI заключила партнерство с крупнейшим европейским медиаконцерном Axel Springer. Это откроет доступ чат-боту к выпускаемым издательским домом СМИ, в частности, Politico, Bild, Business Insider, Welt и другим. Об этом OpenAI сообщила в блоге на своем сайте.

OpenAI объявила о партнерстве с крупнейшим европейским медиаконцерном Axel Springer

Теперь ответы ChatGPT на запросы пользователей будут включать в том числе авторство того или иного материала и ссылки на полные статьи. Юзеры со всего мира будут получать сводки глобального новостного контента от медиа-брендов Axel Springer, поясняют в компании.

Партнерство призвано укрепить независимую журналистику в эпоху развития искусственного интеллекта.

«Мы хотим исследовать возможности журналистики, созданной с применением искусственного интеллекта, чтобы вывести качество, социальную значимость и бизнес-модель журналистики на новый уровень», — отметил CEO Axel Springer Матиас Дёпфнер.

OpenAI в рамках партнерства также будет поддерживать и развивать проекты концерна, в которых используются технологии ИИ.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал хостинг-провайдерам заблокировать просмотр страниц поисковым роботом OpenAI GPTBot, чтобы исключить сбор информации о критических уязвимостях ресурсов.

Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock

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