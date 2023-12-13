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РКН рекомендовал хостинг-провайдерам проверить работу GPTBot от OpenAI

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Роскомнадзор направил некоторым хостинг-провайдерам уведомление о выявлении поискового робота GPTBot от американской компании OpenAI. В ведомстве просят блокировать возможность бота анализировать страницы для «исключения сбора информации о критических уязвимостях ресурсов». С содержанием письма ознакомился «Коммерсантъ».

РКН рекомендовал хостинг-провайдерам проверить работу GPTBot от OpenAI

Письмо подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра провайдеры получили 11 декабря. В нем разъясняется необходимость оценки рисков сбора сведений об уязвимости ресурсов либо «иной чувствительной информации, в том числе содержащей персональные данные».

Если риски будут обнаружены, рекомендуется заблокировать обращение бота. Ведомство подготовило инструкцию для этого.

Компания OpenAI, разрабатывающая чат-бота ChatGPT, представила поискового робота GPTBot 8 августа. Он собирает информацию со всего интернета для тренировки языковых моделей.

По данным Qrator Labs, в ноябре был зафиксирован резкий скачок активности вредоносных ботов. Атакам подверглись онлайн-магазины во время распродаж.

Так, у крупных интернет-магазинов доля обращений GPTBot в массе всех бот-запросов доходила до 90%».

«Сам по себе GPTBot оформлен максимально корректно, он всегда "представляется", когда появляется на сети, и заявляет о соблюдении правил доступа для ботов, заданных владельцами ресурсов», — пояснил менеджер продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs Георгий Тарасов.

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Эксперт напомнил, что OpenAI изначально представила инструкцию, как ограничить доступ бота к некоторым страницам.

Фото на обложке: Robert Way / Shutterstock

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