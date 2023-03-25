OpenAI отчиталась об исправлении ошибки в работе ChatGPT

Разработчик OpenAI сообщил об устранении ошибки в работе ChatGPT Plus, из-за которой в открытый доступ попали данные пользователей чат-бота, в том числе, информация о платежных сервисах с фрагментами номеров карт.

Пользователи платной версии чат-бота начали жаловаться на сбой в его работе еще в понедельник, в 11.50 мск. Пик пришелся на 12.21 мск, в это время число сообщений об ошибке достигло тысячи только в США. Также нарушения в работе чат-бота заметили в Израиле, Великобритании и Канаде.

В OpenAI рассказали, что в течение непродолжительного периода пользователи видели данные других активных пользователей, в том числе имена, фамилии, адреса электронных почт и последние четыре цифры кредитных карт, а также сроки их действия. В компании подчеркнули, что номера карт целиком не были доступны.

Из-за технического сбоя некоторые пользователи получили письма, которые им не предназначались. В этих письмах содержались данные о других пользователях, включая фрагменты карт.

В OpenAI уверены, что проблема не носила массовый характер.

«Мы считаем, что число пользователей, чьи данные были фактически переданы кому-то другому, чрезвычайно мало», — сообщает компания на своем официальном сайте.

ChatGPT — это многозадачный чат-бот от OpenAI, выход продукта вызвал большой ажиотаж и этические споры. За несколько месяцев чат-бот успел написать множество дипломных работ, «выступил» в суде и сдал экзамен на получение лицензии врача в США.

Успех чат-бота побудил крупнейшие мировые IT‑корпорации заняться разработкой собственных аналогичных продуктов. Например, китайская компания Tencent уже сформировала команду специалистов. А российский «Яндекс» обещал представить своего чат-бота на основе ИИ уже к концу 2023 года.

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