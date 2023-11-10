OpenAI запустила партнерскую программу в области ИИ

OpenAI запустила партнерскую программу для дальнейшего обучения своих ИИ-моделей с помощью данных сторонних организаций. Компания особенно ждет данные в качестве длинных текстов или человеческих разговоров, но ни язык, ни тема и формат значения не имеют.

Сейчас OpenAI работает с заинтересованными компаниями и правительством Исландии. С помощью подобранных наборов данных разработчик намерен улучить способность GPT-4 понимать запросы пользователей на исландском языке.

Заинтересованные в программе компании могут подать зявку на сайте OpenAI, указав тип и объем предоставляемых данных. Информацию можно передать двумя способами: первый — это архив Open-Source, который идеально подходит для наборов данных, имеющих отношение к обучению языковых моделей. Однако данные, представленные таким образом, будут доступны всем желающим.

В качестве второго варианта OpenAI предлагает организациям предоставить информацию в виде частных данных, которые будут использованы в обучении собственных ИИ-моделей, включая базовые, точные и пользовательские модели. Этот вариант рекомендуется для компаний и учреждений, которые хотят сохранить конфиденциальность своих данных.

В сообщении компании подчеркивается, что не заинтересована в данных, содержащих персональную или чувствительную информацию.

На днях OpenAI представила более мощную и дешевую версию своей языковой модели — ChatGPT-4 Turbo. Она уже доступна через API, предел ее знаний — апрель 2023 года. В компании заявили, что новая версия обходится разработчикам в три раза дешевле — 0,01$ за 1000 входных токенов и 0,03$ за 1000 выходных токенов.

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