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Opera запустила Web3 браузер со встроенным крипто-кошельком

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Opera выложила в открытый доступ бета-версию нового Web3 браузера с криптокошельком, криптообменником и агрегатором данных о криптовалютном рынке, сообщила пресс-служба компании.

Opera запустила Web3 браузер со встроенным крипто-кошельком

Новый браузер ориентирован на пользователей криптовалют. Одной из его ключевых задач станет использование Web3. С помощью крипто-браузера Opera рассчитывает сделать проще использование децентрализованных приложений (dapps), игр и платформ метавселенных.

Встроенный кошелек в бета-версии поддерживает Ethereum. В дальнейшем разработчики планируют сделать его совместимым с основными блокчейн-платформами благодаря сотрудничеству с Polygon, Solana, Nervos, Celo, Unstoppable Domains, Handshake, ENS и др.

Кошелек поддерживает сменные стандарты ERC-20 и несменные, в том числе токены ERC-721 и ERC-1155, которые появятся в первом квартале 2022 года. В браузере также можно купить криптовалюту через встроенную систему перевода фиатных средств в криптовалюту, а также осуществлять прямой обмен одного типа криптовалюты на другой.

В браузер добавили агрегатор данных о криптовалютах под названием Crypto Corner. В нем содержится информация о последних событиях на криптовалютном рынке, комиссиях, котировки крипто-активов, а также эфиры и подкасты.

Кроме того, пользователи могут проверить свой баланс криптовалют и размер комиссии за транзакцию, а также воспользоваться встроенной NFT-галереей.

Браузер оснастили рядом новых инструментов, среди которых доступ к децентрализованным биржам, NFT на базе Web3 и игровым dapps, а также встроенная поддержка Telegram и Twitter.

Крипто-браузер можно запустить на любом устройстве с Android 7.1.1. Для ПК требуется Windows 7 или новее, или Mac OS X El Capitan 10.11 или новее. 

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Фото на обложке: Allmy / Shutterstock

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