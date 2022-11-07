Совет Госдумы отклонит законопроект о едином операторе цифровой рекламы — «Ведомости»

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы отклонят, узнали «Ведомости». Это произойдет на заседании Госдумы 8 или 9 ноября.

О том, что законопроект о едином операторе цифровой рекламы, который вызвал споры и критику со стороны различных организаций и ведомств, решено отклонить, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в совете Госдумы.

По словам собеседника издания, законопроект решили быстрее вынести на второе чтение, чтобы на нем же отклонить. Другой источник газеты сообщил, что перед вторым чтением комитет Госдумы даст рекомендации к проекту, затем его отклонят на заседании 8 или 9 ноября.

Законопроект о едином операторе цифровой рекламы предусматривает создание организации, которая будет управлять рекламными экранами и платформами объявлений. Проект раскритиковали в Минцифры, ФАС, участники рынка говоря о том, что создание такого оператора приведет к монополизации рынка.

Ранее стало известно, что принятие законопроекта отложили на неопределенный срок. Администрация президента и чиновники правительства не пришли к общему мнению по поводу законопроекта о едином операторе рекламы, писали «Ведомости».

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